Se Danmark: I bedre balance

Vejle: En planke fra den nærmeste tømmerhandel gjorde forskellen, da Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, forleden stillede op til interview med avisens politiske redaktør, Thomas Funding og fotojournalist Mette Mørk. Snakken gik på balancen mellem land og by, og Mette Mørk fik den idé, at partilederen selv skulle lidt ud af balance. Så med en nyindkøbt planke gik turen til en baggård i nærheden. Vejret stod på regn, så Kristian Thulesen Dahl havde selv paraplyen med - og den hjalp til at skabe lidt ubalance i det ellers fint afbalancerede billede.