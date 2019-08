Se Danmark: Hurtige advokater løb fra alle

Foto: Foto: Søren Gylling

Kolding: Designer Christina Hembo (billedet) har købt et udtjent vandtårn i Kolding for at skabe to liebhaverboliger. Inden ombygningen går i gang, skal der findes to købere, der vil bo i designerens kunstværk.Da projektet blev vist frem for naboer og interesserede, blev der savet et hul i i toppen, så man kunne nyde udsigten fra det ellers lukkede tårn.Foto: Søren Gylling