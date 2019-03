Ringkøbing Fjord: Jeg har før skrevet lidt om, at horisonten her i kommunen betyder noget for mig. Nemlig at man kan se langt og se en horisont og ikke bare naboens tag i storbymiljøet. Kort sagt have naturens store rum omkring mig. Alligevel kommer der dage herude, hvor himmel og jord faktisk står i et. Altså sådan på den fine måde og ikke med storm og rusk, men når morgentågen lægger pastelfarver ud over en blikstille Ringkøbing Fjord, og tågen lige er ved at lette. Foto: Jørgen Kirk