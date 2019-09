Se Danmark: Heavy-hår i Helvedes baggård

Avisens fotografer er hver dag på farten for at rapportere hjem til læserne om livet og mennesker i Jylland og på Fyn. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Horsens: Portene til helvede åbnede sig for en kort stund, da det aarhusianske dødsmetal-håb Baest slog et slag for bandets nye album i en baggård bag Vinylbiksen i Horsens. Musikken trak over hundrede børn, unge, voksne og ældre til dødsmetalkoncert, som man kan se i fotojournalist Søren E. Alwan billedserie fra begivenheden.