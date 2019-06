Se Danmark: Gys og fest med Kandis på toppen

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag på jagt efter gode billedhistorier i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste fotos i dette daglige galleri.

Kliplev: Der var både ringridning, tivoli og afslutningsfest med gruppen Kandis, da sønderjyder festede i Kliplev i pinsen.

Arrangørernes største udfordring var, at folk faldt ned fra borde og det så markedsformand Severin Sievesgaard som udtryk for, at humøret havde været i top.

Fotojournalist Timo Battefeld var rundt på markedspladsen med sit nysgerrige kamera og kom hjem med en fotoreportage fra festlighederne.