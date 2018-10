Jelling: I samarbejde med Bredagerskolen er Kongernes Jelling ved at uddanne en flok elever til at være ambassadører for historien i Jelling. De er 17 elever, der nu skal uddannes til guider. De får af og til besøg udefra, og har i den forbindelse brug for at vise gæster rundt. Foto: Yilmaz Polat