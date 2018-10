Se Danmark: Flaget op hver morgen

Som læsernes øjenvidner ser avisens fotografer på mennesker og begivenheder i det halve land. Deres bedste billeder samles hver dag her under overskriften 'Se Danmark.'

Fredericia: Den eneste faste, militære aktivitet i Fredericia midtby i dag er den daglige flaghejsning over Prinsens Port og i Kastellet. For 100 år siden patruljerede soldater jævnligt voldene, og der var konstant vagter ved Den Gamle Hovedvagt. Her er det oversergent, Steen B. Andersen, som sender Dannebrog til tops over Prinsens Port. Pressefotograf Peter Leth-Larsen arbejder for tiden med en serie om fortid og nutid i fæstningsbyen, og dagens billede er taget til historien om Fredericias militære hovedvagt.