Foto: Morten Stricker

Holstebro: 1-2-3. Løb. Ved en bip-test handler det om at nå de 20 meter ud til keglen, inden bippet lyder, og hastigheden skrues hele tiden op. Nørre Boulevard Skolen forsøgte tirsdag at sætte verdensrekord. Aktiviteten er en af flere, der markerer, at skolen er nyrenoveret, fit og klar til at udvikle sin profil og blive brugt af områdets beboere og foreninger uden for skoletiden. Foto: Morten Stricker