Se Danmark: Et dyk i det blå

Odense: Der var ikke meget sommer over det i år, men alligevel markerer åbningen af Odense Friluftsbad, at nu er de varme måneder endelig kommet. Så én efter én sprang kåde unger i det 17 grader varme vand, mens fotojournalist Sugi Thiru fangede øjeblikkene. Måske for sidste gang, for byens svalende åndehul er et varmt emne i kommunale spareforhandlinger, som truer med at lukke stedet.