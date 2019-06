Vestjylland: Vi har vel alle en eller anden holdning til mælkebøtterne. Enten er de en fryd for øjet eller en pestilens, når de er alle andre steder end ude i naturen - for i græsplænen er de ikke velkommen. Men de er jo faktisk spiselige i blandt andet salater. Så man har dog kulinarisk glæde af dem også. Og når de så står med deres hvide dun efter at have lyst gult om kap med rapsmarkerne derude, ved vi jo godt, hvor det bærer hen ad - nemlig til flere mælkebøtter næste år. Foto: Jørgen Kirk