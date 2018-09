Foto: Morten Stricker

Holstebro: Bent Fabricius-Bjerre. Benny Andersen. Klaus Rifbjerg. Udover at de tre navne har det til fælles, at de formentlig er kendt landet over, er de nu også navnene på tre af de 15 nye billearter, som 29-årige Anders Leth Damgaard har fundet i sin ravsamling, der efterhånden tæller over 1500 stykker rav. Foto: Morten Stricker