Se Danmark: Den magiske havfrue og boblerne

Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Lillebælt: Miljøministeriet indsamler løbende vandprøver fra de danske farvande. Fra juli til november er der særlig fokus på iltsvind. Ombord på miljøskibet Liv II sørger skibsfører og funktionsleder Lars Jørgensen og skipper Jane Robertsen fra miljøskibsenheden for, at prøverne bliver taget. Denne onsdag gik turen fra Aabenraa op gennem Lillebælt og videre til Vejle Fjord, for til sidst at ende i Bogense. Når der tages prøver for iltsvind, har teamet særlig fokus på vandkvaliteten i vandoverfladen og på havbunden. Foto: Peter Leth-Larsen