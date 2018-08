Se Danmark: De kigger ind i mumiens hemmeligheder

Hver eneste dag er avisens fotografer rundt i det halve land i læsernes tjeneste. Og hver eneste dag kan du under overskriften 'Se Danmark' se deres bedste billeder.

Skejby: Hvad gemmer de jordiske rester af en ung mand fra Mongoliet på? Det prøvede man at komme nærmere, da en mumie mandag blev undersøgt nærmere på Institut for Retsmedicin under Aarhus Universitet. Fotojournalist Michael Svenningsen var med, da det skrøbelige lig forsigtigt blev løftet ind i en scanner, hvor man blandt andet kan kigge nærmere på knoglerne.