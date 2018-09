Avisens fotografer kommer hver dag rundt i det halve land for at sætte ansigt, følelser, tid, sted og meget andet på historierne. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Naur: Det går skidt for minkavlerne i disse år, hvor priserne på skind er mere end halveret på få år. Fotojournalist Morten Stricker besøgte Bent Christensen, som er en af de avlere, som må have et fuldtidsjob ved siden af for at få enderne til at nå sammen.