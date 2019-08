Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Struer: Banuscha Baskaran har afsluttet HTX i Holstebro med et gennemsnit på 11.6. Udover dette har hun formået at gennemføre akademiet for Talentfulde Unge (ATU) på to år samtidig med sin uddannelse. Hun har 0 procent fravær gennem alle tre år og har ved siden af haft et band, hvor hun har optrådt for Stafet for Livet (Kræftens Bekæmpelse). Hver dag har hun taget turen fra Struer til Holstebro og tilbage igen, da hendes bopæl er i Struer. Hun har arbejdet meget hårdt og målrettet med en attitude der siger: mindre fravær, højere karakter. Foto: Morten Stricker