Foto: Michael Svenningsen

Tørring: Marie har været udsat for seksuelle overgreb igennem hele sit 23-årige liv. Maries mor, som var narkoman, døde, da Marie var to år. Efter at Marie har været ramt af alvorlige sygdomme, blandt andet en meget slem blodforgiftning, som satte hendes liv helt på standby, er hun flyttet ud til Team Nordahl i Tørring, hvor hun igen er kommet tilbage til livet, takket være den meditative tilstand, det er, at være tæt forbundet med heste. Foto: Michael Svenningsen