Foto: Jørgen kirk/Ritzau Scanpix

Ringkøbing: "The Birds" er original titlen på gyserklassiker af Alfred Hitchcock og man kan her i de blå time næste føle sig hensat til seneriet fra filmen når rågerne flyver hjem til nattesædet over byen i den blå time. Om der bliver flere eller færre tja det er der nok forskellige meninger om. Et er fakta. Der bliver hvert år tyndet i bestanden her i Naturens Rige, når der reguleres unger i foråret og alene her i byen blev der udtaget næste 1000 fugle under forårets regulering af ungerne. Foto: Jørgen Kirk