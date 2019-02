Scandinavian Star sejlede igen, og mistankerne tårnede sig op

10

I lydfiler optaget i 2018 leverede en tidligere medarbejder hos den forsikringsmægler, der stod for tegningen af kaskoforsikringen, flere belastende udsagn om ham. På lydfilen, der er afleveret til politiet, og som avisen Danmark har hørt, fremgår det, at forsikringsmægleren over for hende har tilkendegivet, at nogle filippinske sømænd var hyret til branden.

Mange år inden da, på dagen, da det brandhærgede skib var bugseret til Lysekil i Sverige, var tre filippinsk udseende mænd ifølge øjenvidner flygtet gennem en sideluge på skibet. De er ikke set eller identificeret siden.