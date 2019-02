Pårørende til ofrene på branden på Scandinavian Star er oprørte over, at dansk politi på ny afviser at åbne sagen. De har også fået afvist bistandsadvokater, men har nu selv søgt juridisk hjælp til at indbringe klagesag for statsadvokaten.

Katastrofe: Statsadvokaten bliver nu involveret i sagen om mordbranden på Scandinavian Star. Her omkom 159 mennesker, heraf 25 børn under 15 år, under sejladsen mellem Oslo og Frederikshavn 7. april 1990. Ydermere kommer justitisministeren og Folketinget til at forholde sig til sagen, det vil side til den manglende danske efterforskning. Det sker 22. februar, hvor Dansk Folkeparti har rejst en forespørgselsdebat om sagen. Det er den danske støtteforening for brandens ofre og pårørende, der har indbragt sagen for statsadvokaten. Det sker som en klagesag, fordi Københavns Politi 8. januar i år afviste at åbne sagen, selv om de pårørende har frembragt en lang række nye indicier og vidneudsagn, der forstærker tidligere mistanke om, at forsikringssvindel var motivet til at sætte ild til færgen. Dette økonomiske spor er aldrig blevet særskilt efterforsket af hverken norsk eller dansk politi. Mike Axdal er talsmand for de pårørende og den, der er den formelle afsender af klagen. Han overlevede selv branden, men mistede sin far og sin bror til flammerne. - Hvis vi kigger tilbage på alle disse år, ved jeg snart ikke, hvilke muligheder vi skal tro på, for vi er efterhånden nået helt ind til benet, uden at der er sket noget. Vi kan kun håbe, men sagen bliver ved med at falde mellem to stole, siger Mike Axdal.

Nu har vi i alle disse år stået med en situation, hvor danskerne bliver ved med at sige, at det er nordmændene, der har opklaringsansvaret, og nordmændene bliver ved med at sige, at det er danskerne, der har ansvaret. Nu må dette cirkus høre op. Mike Axdal, overlevende fra branden på Scandinavian Star

Foto: Axel Schütt/Ritzau Scanpix Dansk Politi har ikke fulgt nationsaftalen efter færgebranden og efterforsket det økonomiske spor som motiv, dvs. forsikringssvindel, mener Mike Axdal, der selv overlevede branden, men mistede sin bror og sin far. Arkivfoto: Axel Schütt

- Stop dette cirkus Dermed sigter han til nationsopdelingen af ansvaret tre dage efter branden: Nordmændene skulle efterforske selve branden og dens årsag og finde en eventuel gerningsmand, mens danskerne skulle efterforske ejer- og forsikringsforholdene. - Jeg klandrer ikke norsk politi for noget, for hvis nordmændene skulle følge et økonomisk motiv, var de helt afhængige af, at dansk politi havde fulgt nationsaftalen fra dengang og bidraget med efterforskning. - Det er ikke sket, så nu har vi i alle disse år stået med en situation, hvor danskerne bliver ved med at sige, at det er nordmændene, der har opklaringsansvaret, og nordmændene bliver ved med at sige, at det er danskerne, der har ansvaret. Nu må dette cirkus høre op, siger Mike Axdal. Københavns Politi oplyste 9. januar i år over for avisen Danmark, at man afviser sagen, dels fordi man mener, norsk politi har efterforsket også det økonomiske spor, dels fordi en af de hovedmistænkte i anmeldelsen i avisen Danmark i juni sidste år selv har bedyret sin uskyld. Oplysningerne om den norske efterforskning strider mod det, der blev konkluderet i en norsk kommissionsundersøgelse, der blev behandlet i det norske Storting 22. marts sidste år, og det strider mod det, som politiadvokat i Oslo Hanne Fauske oplyser i en mail til Mike Axdal 17. februar 2017 - en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af. - Københavns Politi afviser sagen med argumenter, der er påviseligt forkerte. Det er i det lys, vores klage til statsadvokaten skal ses, siger Mike Axdal.

Nægtet bistandsadvokater Han og de øvrige pårørende, der står bag de seneste anmeldelser af navngive personer - afgivet i maj sidste år - som Københavns Politi har afvist at åbne sagen på baggrund af, er blevet nægtet at få bistandsadvokater. Det havde de bedt om, da de som ofre og pårørende til ofre for branden er forurettede i sagen. - Vi er helt almindelige mennesker og har brug for den juridiske assistance, man kan få ved hjælp af bistandsadvokater, men det er blevet afvist, selv om branden på Scandinavien Star er Nordens suverænt største sag om massedrab. Det er grotesk, når man tænker på, at hvis jeg går ud på gaden og bliver slået ned, får jeg straks en bistandsadvokat, siger Mike Axdal. Derfor har han og pårørendeforeningen privat allieret sig med en jurist, der har udformet klagesagen til statsadvokaten. Avisen Danmark forelagde 9. januar mundtligt og 10. januar skriftligt den kritik for Københavns Politi, som nu ligger til grund for klagen til statsadvokaten. Københavns Politi meddelte, at man ikke havde mere at tilføje.