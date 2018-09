Salling-direktør bliver ny formand for DR

Marianne Bedsted, direktør for Salling og Starbucks i Danmark bliver ny bestyrelsesformand for Danmarks Radio.

Dermed skal hun føre spareplanen, der er vedtaget af Folketinget, ud i livet for DR. Det indebærer blandt andet, at DR i fremtiden skal klare sine Public Service forpligtigelser med omkring 20 procent færre medarbejdere. DR tæller i dag godt 3.000 mennesker.

Marianne Bedsted er en central figur i Salling Group, og hun bor sammen med sine to børn og mand i Højbjerg.

Den 51-årige århusianer, der tidligere var direktør for Musikhuset Aarhus, afløser Michael Christiansen på formandsposten i DR. Han har siddet som formand de seneste 10 år, men går af ved årsskiftet.

AARHUS: Marianne Bedsted, der bor i Højbjerg, og er direktør for Salling samt Starbucks i Danmark, bliver ny formand for Danmarks største medieinstitution, Danmarks Radio. Det er den tungeste post i dansk medie og kulturliv.

Her er Marianne Bedsted fanget på toppen af Salling forud for etableringen af det populære Salling Rooftop. Foto: Kim Haugaard

Folk skal have "wow-følelse"

Marianne Bedsted har været både hoteldirektør, direktør for Musikhuset Aarhus og er i dag direktør i Salling. Hun er drevet af at give folk en "wow-følelse" - og er særdeles bekendt med rollen som leder.

Hun er i dag direktør for Sallings to stormagasiner og for franchise-divisionen i Dansk Supermarked, der driver de amerikanske kæder Starbucks og Carl's Jr. i Danmark.

Det kan virke som mange forskellige brancher, men for Marianne Bedsted har der altid været en rød tråd - nemlig bedre service end forventet og mindeværdige total-oplevelser. Som for eksempel da Salling i både Aalborg og Aarhus kunne afsløre nye digitale mediefacader, der som gigantiske, lysende kunstværker skulle afspejle både oplevelser inde i stormagasinet og ude i byernes kulturliv.

Salling Rooftop i Aarhus er et typisk eksempel på, hvordan hun gør noget for "folket". Her blev stormagasinets hidtil uudnyttede tagareal forvandlet til en 2.000 kvadratmeter stor tagterrasse, kaldet Salling Rooftop, med bl.a. scene til musik, tagcafé og bar, grønne haver, kunst, udkigsområder og legeplads.

- Det, der altid har drevet mig, er at give folk den der wow-følelse. Hvor mennesker mødes, får en oplevelse sammen og går rigere derfra. Om det så er til en vellykket konference på et hotel, en magisk udendørskoncert med Earth, Wind & Fire på Musikhusets amfiscene eller en stor event i Salling, som da vi afslørede vores nye julebelysning kombineret med kendte musikkunstnere, hvor Salling blev til en kæmpe lysende gave i vintermørket, sagde hun i et fødselsdagsinterview med Stiften, da hun fyldte 50 år.

- Uanset arbejdspladsen har det at give gæsterne udsøgt service og store oplevelser - sammen med udvikling, ledelse og det at skabe resultater - altid været det, der har motiveret mig. Jeg siger stadig ofte gæster, selvom det hedder kunder i detailhandlen, men det er sådan, jeg ser det. Nethandlen fylder meget i dag, og derfor er vores opgave at give noget ekstra til dem, der kommer i de fysiske butikker - og kunderne skal behandles som vores gæster, sagde hun.

Derfor har hun også sammen med sin organisation i Salling cementeret, at omdrejningspunktet for forretningen er oplevelser og mennesker, der mødes, overraskes, bliver inspireret og forkælet. De skal dufte, smage, mærke, se, høre, føle og tale med mennesker.