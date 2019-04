Sag om kidnapning trak ud: Britta Nielsens svigersøn kom aldrig til Kolding

Kidnapning: Klokken 9 tirsdag morgen ved Retten i Kolding sad en anklager, tre domsmænd, tre tiltalte og fire forsvarere klar til at få lagt sidste hånd på en retssag, som blev indledt i juni sidste år, men som er blevet udsat flere gange siden.

Sagen drejer sig om en 36-årig polsk mand, som i januar 2018 blev tvunget ud af et hus i Give, ind i en bil og med til Slagelse, hvor han blev tilbageholdt i henved et døgn, før han blev sat af på havnen i Skælskør, hvor politiet fandt ham.

Den hovedtiltalte i sagen er svigersøn til den svindelmistænkte Britta Nielsen, der er sigtet for at have bedraget Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner. Svigersønnen er tiltalt for at have instrueret de tre andre tiltalte i at udføre kidnapningen af polakken. Derfor var det også essentielt, at han mødte i retten tirsdag.