Valgekspert vurderer, at det bliver svært for Kristendemokraterne at vende tilbage til Folketinget, men partiet har tre veje.

Spærregrænsen Den mest direkte vej til Folketinget for Kristendemokraterne - og alle andre partier - er at sikre sig mere end to procent af stemmerne. Dermed kommer et parti nemlig over den officielle spærregrænse. KD har foreløbig ikke været i hærheden af spærregrænsen i de offentliggjorte meningsmålinger.

Kredsmandatet Siden komikeren Jakob Haugaard blev valgt til Folketinget med løfter om medvind på cykelstierne og Nutella i feltrationerne har ingen fået stemmer nok til et kredsmandat. Men den kunst vil Kristendemokraterne nu gøre Haugaard efter. Professor i statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen bakker op om Kristendemokraternes regnestykke, som siger, at der skal 18.000 stemmer til at vinde et kredsmandat i det vestjyske. Ved valget i 2015 kostede det billigste kredsmandat i Vestjylland 17.907 stemmer i storkredsen. Det svarer til 5,5 procent af stemmerne. Kristendemokraterne fik dog kun 2,3 procent. Derfor skal KD denne gang vokse med 132 procent - og dermed "er der altså lang vej", konstaterer professoren.

Den indviklede Kristendemokraterne har selv peget på en tredje vej til Christiansborg, som er noget mere kringlet. Hvis man i to af tre landsdele har opnået mindst lige så mange stemmer, som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelene er afgivet pr. kredsmandat, vil det også kunne give KD landspolitisk comeback. Ifølge professoren er det den absolut sværeste vej tilbage for Kristendemokraterne, der selv vil holde øje med stemmetallene i Vestjylland - og Sydjylland, hvor tidligere partiformand Marianne Karlsmose er opstillet.Sidst fik Kristendemokraterne 8081, og de skulle have haft 25.616 i landsdel Sjælland-Sydjylland. Partiet fik 15.603 i landsdel Midtjylland-Nordjylland, og skulle have haft 25.664 stemmer. Det svarer til en stigning på henholdsvis 217 procent og 64 procent, lyder professorens regnestykke.