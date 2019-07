Sådan har 3F fundet milliarderne

1

Danmarks Statistik opdaterer hvert år i maj tal for befolkningsudviklingen i Danmark, og andelen af unge og ældre har stor betydning for udgifterne i den offentlige sektor. Akkurat som antallet af personer i den arbejdsdygtige alder har betydning for skatte-indtægterne. Finansministeriet har på baggrund af tallene fra maj 2018 beregnet det frie økonomiske råderum i 2025 til 21,5 milliarder kroner med et såkaldt demografisk træk på 20,5 milliarder kroner - altså et overskud på en milliard kroner.