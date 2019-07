Sådan gør andre: Assens skal skylle tomme glas - det skal København ikke

København: "Emballagen skal være skrabet og drypfri, men du behøver ikke vand for at rengøre det".

Sådan lyder det i en video til Københavns Kommunes borgere om sortering af emballageaffald. Det er altså ok, at makreldåsen stadig lugter af makrel, og at man kan se resterne af det syltetøj, der har været i glasset.

Og selv om låget er af metal, er det også ok at lade det være skruet på.

Boede han i Københavns Kommune, kunne Otto Hansen fra Skallebølle, der har startet sin egen lille kamp mod det, han anser for meningsløst ressourcespild, altså helt undgå det vandforbrug, der skal til for at skylle mademballage fri for madrester - og slippe for at blive sprunget over, når spanden skal tømmes.

For i Assens Kommune skal glas være rene, når de kommer i genbrugsspanden. Modsat i København.

- Vores aftale med det glasværk, vi sender glas til, er, at det skal være tømt for indhold, men det behøver ikke være vasket. Madrester kan faktisk bidrage til at nedbryde rester fra etiketter, fortæller presseansvarlig i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune Mia Jørgensen.