Sådan aflønnes de i EU

3 De ansatte

De 32.000 ansatte i EU-kommissionen er aflønnet på forskellige løntrin og lønskalaer, men en typisk månedsløn er på omkring 65.000 kroner. Lønnen beskattes efter nogle EU-procenter, som ifølge EU-kommissionens oplysninger ligger på mellem 12 og 25.

Dertil kommer en række skattefrie tillæg, afhængig af ægtestand og antallet af børn: Et husholdningstillæg på knap 1400 kroner plus to procent af grundlønnen, et børnetillæg på 3000 kroner pr. barn under 18 år og et uddannelsestillæg på op til 2000 kroner om måneden pr. skole- eller uddannelsessøgende barn mellem fem og 26 år.

Desuden er der mulighed for et skattefrit udlandstillæg, der beregnes som 16 procent af grundlønnen samt alle andre tillæg.

Kilder: EU-Kommissionen, Europa- Parlamentet, Folketinget