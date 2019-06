- Det er et lavt skøn, som er baseret på, at man ikke vælger den dyreste vej mod målet, siger Otto Brøns-Petersen.

Læs her, hvordan Otto Brøns-Petersen, analysechef i Cepos og tidligere direktør i Skatteministeriet og kontorchef i Økonomiministeriet, udlægger konsekvenserne for den enkelte dansker. Han understreger dog, at regnestykketer behæftet med stor usikkerhed, fordi det i dag er svært at pege på eksisterende redskaber, der kan sænke CO2-udledningen så meget så hurtigt.

En gennemsnitlig skatteyder vil få lettet sin personlige konto med lidt over 5500 kroner om året som resultat. Blandt andet fordi det bliver dyrere at købe en bil, fordi boliger bliver dyrere, og fordi det kommer til at koste skattekroner at holde landbruget oven vande.

Det eneste helt konkrete resultat, der er sluppet ud fra regeringsforhandlingerne, er, at rød blok er blevet enig om, at Danmark skal reducere sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er langtfra en gratis omgang. Baseret på de politiske signaler, der er blevet udsendt, vurderer den liberale tænketank Cepos, at det vil belaste samfundsøkonomien med 26 milliarder kroner om året.

Ifølge Ekstra Bladet er det denne tekst, som Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten blev enige om i regeringsforhandlingerne:"I det førstkommende folketingsår vil en ny regering fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål, indeholdende: Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 procent til 70 procent. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå det mål".

1 Bilen bliver dyrere - til gengæld kan du flyve så meget, du vil

På begge sider af det politiske spektrum er der enighed om, at en god portion af CO2-gevinsten skal findes ved at sige stop for nye benzin- og dieselbiler. Ifølge Otto Brøns-Petersen kommer det til at koste danskerne på to måder: Det bliver dyrere at anskaffe sig en elbil, og man kommer til at betale mere i andre skatter og afgifter for at finansiere det hul i statskassen, som den lavere afgift på elbiler vil skabe.

- Der er det helt grundlæggende problem, at det bliver dyrere at anskaffe sig en elbil, som kan bare nogenlunde det samme, som en benzin- eller dieselbil kan.

- Men det er vel ikke givet, at elbiler bliver ved med at være dyrere?

- Nej, men selv hvis man forudsætter, at elbiler falder ret meget i pris, vil omkostningerne blive ved med at være højere i lang tid - især for mindre biler. Hvis man skal have en direktionsbil, kan man godt få en elbil, som er et godt alternativ, og så kan ens chauffør også lade den op, mens man er til møde. Men der bliver ikke noget med at køre til Garda-søen med en campingvogn, for det kan elbiler ikke trække, siger Otto Brøns-Petersen.

Så kan man så til gengæld roligt flyve på ferie, hvis man alene har for øje at nå det danske mål - udledning ved flytransport over grænserne indgår nemlig ikke i de nationale CO2-regnskaber i dag.