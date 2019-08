SF's Karsten Hønge om Trump-besøg: - Jeg kommer til at stå i forreste række i demonstrationerne

Der er delte meninger om den amerikanske præsidents annoncerede besøg i Danmark i september. Medlemmer af to af regeringens støttepartier kan i hvert fald ikke sige sig fri for at være en del af de demonstrationer, der med garanti vil følge med besøget.

Statsbesøg: Donald Trump deler vandene og er ikke lige populær alle steder. Det kommer han formentlig også til at mærke under sit besøg i Danmark i september. Det fynske folketingsmedlem Karsten Hønge (SF), der sammen med sit parti støtter op om Mette Frederiksens socialdemokratiske mindretalsregering, byder præsidenten fra USA - en af Danmarks største samarbejdspartnere - velkommen. - Samtidig kommer jeg til at stå i forreste række i de demonstrationer, der skal organiseres i forbindelse med hans besøg, for at fortælle, hvad vi mener om ham - en politiker langt ude på højrefløjen, der foragter kvinder, benægter klimaforandringer og er en grovkornet racist. - Jeg vil deltage i de aktiviteter, hvor vi får mulighed for at råbe: "Du er helt til skrot som præsident, og dine holdninger splitter USA internt og skaber international ustabilitet", siger Karsten Hønge. Han frygter ikke, at en sådan modtagelse af præsidenten vil påvirke forholdet mellem Danmark og USA i negativ retning. - Danmark skal ikke være en dikkende lammehale for USA. Vi er ikke en delstat i USA, selv om nogle højrefløjspolitikere opfører sig sådan. Vi skal ikke være underdanige over for USA. Vi er et selvstændigt land med vores egne demokratiske traditioner, og der har vi netop tradition for brede, folkelige, festlige, farverige, kulørte og til enhver tid fredelige demonstrationer, og han (Trump, red.) skal få lov at høre budskabet fra dem.

- Mette F. skal stå fast Folketingsmedlem for Enhedslisten Victoria Velasquez kan heller ikke afvise, at hun vil være at finde til demonstrationerne under præsidentens besøg. - Det ville ikke være første gang i hvert fald. Det kan sagtens ske, siger hun. Hun håber, at blandt andet klimaudfordringer kommer til at danne ramme om statsminister Mette Frederiksens møde med Donald Trump. - Jeg håber, hun lægger vægt på, at vi tager klimaudfordringerne alvorligt, og at vi tager de konflikter, der er i verden, alvorligt. Og jeg håber, hun står fast, for han (Trump, red.) kan godt være lidt svær. - Jeg håber, mødet kan rykke noget i forhold til klima og de udfordringer, vi har i verden. Men rent realistisk har jeg ikke de store forventninger til, hvad der kommer ud af mødet. I Danmark har vi en lang tradition for at samarbejde, og det kræver at man sætter sig ned og lytter til hinanden, og det er bare en lidt anden måde at arbejde på, end den måde, Trump giver udtryk for.