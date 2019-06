SFs Karsten Hønge genvinder plads i Folketinget

SFs Karsten Hønge tager plads i Folketinget endnu engang.

Det står stort set fast.

Torsdagens optælling af de personlige stemmer mangler endnu to af i alt ni kredse, men Karsten Hønge fører komfortabelt foran sin nærmeste konkurrent, 47-årige Line Mørk, der stillede op til folketingsvalget for første gang. Line Mørk er stærkest i de tre Odense-kredse, og her er to talt op - og i begge kredse vinder Karsten Hønge.

Dermed ser det ikke ud til, at den 60-årige SF'er bliver ultimativt straffet af vælgerne, efter at han den 26. maj med mere end 19.000 stemmer vandt en plads til Europaparlamentet - en plads, som han få dage senere gav videre til kollega Kira Marie Peter-Hansen.

Det fik vælgerne til at dypkoge den erfarne politiker, som onsdag aften fejrede SFs fremgang på landsplan. Det gjorde han i SFs partilokaler i Odense, hvor stemningen var høj og håndbajerne mange, men hvor det også var tydeligt, at Karsten Hønge langt fra var sikker på, at han fik nok stemmer til genvalg.

- Det er da slet ikke sikkert, at det bliver mig. Vi har lavet en fejl, men jeg håber også, at vælgerne kan se proportionerne, sagde han og tilføjede, at han trods alt ikke som andre har skiftet parti og dermed hældt en bunke stemmer over i en helt anden lejr, sagde Hønge og erklærede, at han var klar til at tage den røvfuld, der måtte komme.

Den kom ikke - Karsten Hønge er også at finde på Christiansborg i næste periode.