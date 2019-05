SE's smertensbarn er i bedring: Stofa vender minus til stort plus

- Det er ingen hemmelighed, at vi har arbejdet fokuseret med at øge lønsomheden i Stofa, og derfor er det ekstra tilfredsstillende, at resultatet før skat er løftet med 100 millioner kroner. Strategien har været klar, og nu handler det om at fortsætte ad den vej og udvikle forretningen og produkterne. Vi opererer i en branche under kraftig forandring, derfor er tiden ikke til at hvile på laurbærrene, men fortsat gøre os gældende som en attraktiv operatør i markedet, siger Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Stofa, i pressemeddelelsen.

Regnskabet for 2018 viser således et plus før skat på 61 millioner kroner. Året før var resultatet et minus på 40 millioner kroner.

Røde tal

Stofa har været noget af et smertensbarn for SE, som opkøbte Stofa for knap to milliarder kroner i 2012. Efter et lille plus i 2016 gik tv-udbyderen i minus sidste år med et underskud på 44 millioner kroner før skat. Og i 2017 valgte SE-ledelsen at nedskrive værdien af Stofa med 1,3 milliarder kroner. Stofa understreger, at virksomheden i år vil "fastholde fokus på at opretholde den kommercielle lønsomhed og møde kundernes behov igennem gode digitale løsninger". Blandt andet skal nethastigheden øges, og der arbejdes på en ny tv- strategi, som skal gøre Stofas tv-produkter endnu mere relevante for forbrugeren.

Sune Nabe Frederiksen forklarer, at Stofa fortsat vil være åben for nye samarbejder i stil med det, som selskabet har etableret med TV2 Play. Stofa fastholder ambitionen om at være attraktive for de danske antenneforeninger, lyder det fra Sune Nabe Frederiksen.