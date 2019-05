S-borgmestre til Mette Frederiksen: København bør betale mere til hele landet

Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune:- Jeg har ingen anelse om, hvorvidt København skal betale mere til andre kommuner. Ser man på tallene, kunne det da godt se fornuftigt ud, men det her er så komplekst, at det skal jeg ikke rode mig ud i. Jeg synes, man skal få samlet nogle gode folk og så få gjort det, der giver bedst mening. -Jeg tænker, det er meget naturligt, at København bidrager med mere, for det er den kommune, der har indtægterne på økonomidelen, og det har vi ikke helt i samme grad. Men vi understøtter fællesskabet på en anden måde. Vi har hele produktionsdanmark på vores egn.-Jeg synes jeg, at det bliver en lidt sjov diskussion, for det handler jo ikke om, at den ene skal betale frem for den anden. Det handler om, hvad vi hver i sær kan bidrage med til gavn for hele landet. Vores bidrag er landbrug, fødevarer, fiskeri og industri, som også kommer København til gode.

Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune:-Det er helt afgørende, at man laver en udligningsreform umiddelbart efter et valg. Jeg oplever, at der er omkring 60 kommuner, som kæmper med helt andre problemer, end resten. Gør man ikke noget ved, det, frygter jeg, at landet knækker over i to.- Jeg kan helt ærligt ikke se en rimelig ordning, hvor København ikke kommer til at betale mere. Der behøves ikke et stort regnehold til at regne på det her. Regnestykket ligger der. Det, jeg savner, er, at man politisk siger, der er et resultat, vi ønsker os, og hvordan kommer vi så hen til det. - Man er nødt til at kigge på vores forskelle, og hvilke udfordringer vi sidder med, når der skal spares. Det er vidt vidt forskellige virkeligheder. Da København skulle spare penge sidste gang, så jeg, at en af konsekvenserne ville være, at man ikke kunne have bemanding på legepladserne. Jeg vidste slet ikke, at man havde den slags. Der kan forskellene virke enorme.