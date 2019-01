S: Velfærdsuddannelser skal fri af sparekrav

Professionshøjskolerne skal fri af det sparekrav på to procent, som erhvervsskolerne slap for med finansloven for 2019. Lokalsamfund og pasningskvalitet er truet, når uddannelser forsvinder og pædagoger må nøjes med 12 timers undervisning om ugen, vurderer Socialdemokratiets børneordfører.

Eksistenskamp: Socialdemokratiet vil droppe sparekravet på to procent for de økonomisk trængte professionshøjskoler akkurat som det blev droppet for erhvervsskolerne under finanslovsforhandlingerne i efteråret.

Her gik regeringen efter pres fra Dansk Folkeparti med til at sløjfe det såkaldte omprioriteringsbidrag til erhvervsskoler for at bakke om faglærte uddannelser til tømrer, murer og maler i et forsøg på at mætte efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Men uddannelserne til pædagog, sygeplejerske og lærer er lige så vigtige at værne om ifølge Socialdemokratiets børneordfører Ane Halsboe-Jørgensen.

- Skolerne er så langt henne, at omprioriteringsbidraget begynder at true deres eksistens. Man kan ikke længere bare spare to procent. De første to procent var nok ikke det store problem, man kunne godt skære lidt på ledelsesgangen. De næste to procent kunne man også file på med rengøring, men så begyndte man at tage af lærerkræfter og andre ting, hvor man ikke har manøvrerum. Og vi har tallene frem til 2020 for den enkelte uddannelsessinstitution, siger Ane Halsboe-Jørgensen.