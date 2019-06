S: Radikale har lovet deres vælgere at gøre Mette Frederiksen til statsminister

Selv om Socialdemokratiet ikke har tænkt sig at give sig en tøddel over for Radikale på udlændingeområdet, er Dan Jørgensen særdeles fortrøstningfuld før regeringsforhandlinger. Radikale kommer til at bedrage deres vælgere, hvis de ikke hjælper Mette Frederiksen ind i Statsministeriet, er hans analyse.

Mens stemmerne fra Fyn tikker ind, sidder Socialdemokratiets næstformand i folketingsgruppen og et af de mere sikre ministeremner, Dan Jørgensen, og reflekterer over et valg, der med stor sikkerhed betyder, at Mette Frederiksen bliver Danmarks anden kvindelige statsminister. Selv blev han stemmeslugeren over alle på Fyn.

- Stemningen onsdag aften matchede ikke helt, at I fik et klart mandat fra vælgerne til at danne regering med Mette Frederiksen som statsminister. Hvad siger barometeret nu?

- Jeg var ikke ligefrem pessimist på valgaftenen, men vi har jo erfaringen fra 2011, hvor regeringsforhandlingerne med Radikale kom til at give os store problemer i årene efter. Det gjorde, at vi ikke kunne slippe jublen løs. Nu er jeg mere optimist. Der er en helt anden vilje til at finde hinanden, efter et meget stort flertal i befolkningen har stemt på partier, der peger på Mette Frederiksen. De partier er bundet af det løfte til deres egne vælgere. Det skal de levere. Udgangspunktet er ikke, at vi skal til at gå på kompromis med alt for at tækkes dem i forhandlinger. Alle partierne har jo osse sagt, at klimaet er det vigtigste for dem, og der kan vi sagtens blive enige.

- Radikale vil nok have mere?

- Der er også hele velfærdspolitikken - herunder uddannelse, som jo er vigtigt for Radikale. Der er ret mange områder, hvor vi kan lave en samlet pakke. Så hentyder du nok til udlændingepolitikken - her har vi gennem det sidste år sagt det så tydeligt, at ingen kan misforstå det: Vi kommer ikke til at give os. Vi kommer til at lave udlændingepolitik med Venstre og Dansk Folkeparti. Vi har et komfortabelt flertal for en ny regering, fordi mange vælgere har flyttet sig fra DF til os. Det er vi enormt stolte og ydmyge over, og den tillid svigter vi ikke.

- Valget viser også at flertallet i befolkningen bag en meget stram udlændingepolitik er svundet ind. Skal I tage bestik af det?

- Vi har stadig S, DF, V, K og LA bag den. Men der er blevet blødt op på nogle af de mere skøre ting, som har været symbolpolitiske for regeringen: F.eks. at forholdene på Sjælsmark skal være så hårde som muligt. Vi vil også tage kvoteflygtninge igen. Men de ting er ikke udtryk for, at vi giver os i forhold til Radikale, det er blot en naturlig udvikling, vi også ser hos Venstre.

- Hvor ondt gør det at levere et valgresultat, der er dårligere end Helle Thornings ved sidste valg?

- Jeg prøver ikke at sælge Socialdemokratiets valg som en kæmpestor succes. Vores primære succeskriterie var at vinde magten for at skabe en ny retning. Det er der grund til at være stolte af.

- Jeres interne fortælling om Mette Frederiksen er, at hun er den ægte socialdemokrat. Så får I nu et valg, hvor I nok vinder magten, men hvor den ægte ikke havde helt lige så godt fat i folket som Helle Thorning. Hvilken eftertanke giver det anledning til?

- Jeg køber ikke præmissen. Der er sindssygt mange forklaringer på, hvordan stemmerne fordeler sig fra valg til valg. Historien om dette valg er, at vi trak stemmer hen over midten.

- I Lars Løkkes tale på valgnatten advarede han jer mod en regering, hvor I laver politik med dem, I i forvejen er enige med. Så let er virkeligheden ikke, sagde han. Er det værd at lytte til?

- Vi forestiller os ikke, det bliver let. Men jeg har meget svært ved at tage Lars Løkke seriøst. For fem uger siden ville han ikke afvise, at han skulle i regering med Dansk Folkeparti. Nu frier han til Radikale. Og nu peger han på sig selv som statsminister for en samlingsregering, efter et markant flertal i befolkningen har sagt, at de ikke synes, han skal være statsminister længere. Han klynger sig til magten, koste hvad det vil.

- Hvad bliver de afgørende problemer for jer i forhold til at danne regering med støtte fra Radikale?

- Morten Østergaard har præsenteret nogle krav, vi ikke kan leve op til - på udlændingeområdet, men også når han vil have borgerlig økonomiske politik. Så skulle han have peget på Lars Løkke.

- Hvorfor skulle det ikke været muligt at komme Radikale i møde på udlændingeområdet - I vil gerne forbedre forholdene for børn på Sjælsmark, I vil gerne tage kvoteflygtninge, og I har ikke bundet jer til at der skal være udrejsecenter på Lindholm?

- Man kan i hvert fald sige, at Radikale har fortalt til vælgerne, at de peger på Mette Frederiksen, selv om hun klart og tydeligt har sagt, at der ikke bliver lempet på udlændingepolitikken. Så mon ikke vi finder hinanden?

- Radikale siger igen og igen, at et udrejsecenter på Lindholm er en dyr og dermed dum ide. Bliver den ført ud i livet?

- Vi er ikke blevet præsenteret for et bedre alternativ. Vi har ingen planer om at ændre den beslutning.

- Heller ikke, hvis det gør det lettere for jer at forhandle med Radikale?

- Jeg kan ikke se det for mig. Det kan jeg ikke.