S: Danmark er blandt de værste miljøsyndere i EU

Socialdemokratiet har lavet en liste over 39 "sorte" initiativer, som regeringen har taget på klima- og miljøområdet de seneste fire år. Listen tegner et helt fair billede, lyder det fra både Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening.

Klima og miljø: Mens Venstre og partierne i blå blok arbejder intensivt for at skabe tvivl om, hvilken udlændingepolitik Socialdemokratiet vil føre efter et valgt, slår oppositionspartiet nu tilbage på et andet område, som vurderes til at komme til at fylde i den kommende valgkamp: klima- og miljøpolitikken.

Og her skal regeringen ikke måles på, hvordan den vil føre politik i fremtiden, men på hvilken politik den har ført, mener næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe Dan Jørgensen.

Partiet har lavet en liste med 39 eksempler på det, Socialdemokratiet kalder "sort" politik fra regeringen siden valget i 2015. Fuldstændig som Venstre gjorde inden sidste valg, hvor man turnerede med en liste med 31 lempelser i udlændingepolitikken, som de Thorning-ledede regeringer havde gennemført.

Socialdemokratiets liste indeholder blandt andet eksempler på, hvordan regeringen har droppet mål for at udfase kul og naturgas, har fjernet midler til grøn omstilling, afskaffet forbud mod sprøjtning, fjernet afgift på pvc, og har droppet overblik over skovnatur.

- Det tegner et billede af en regering, der over en bred kam har svækket miljøpolitikken og vores internationale ry på området. Når man f.eks. står sammen med Rumænien og Tjekkiet i EU om at forbyde et giftstof, der kan slå bier ihjel, er vi ikke længere et land, der fører an i EU. Vi er i kategori med de allerværste. Når selv den tyske miljøminister, der skal tage hensyn til sit lands store kemikalieindustri, siger "Ah, Danmark, her strammer I den altså", er det jo dybt pinligt, siger Dan Jørgensen.