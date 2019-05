S-Borgmestre: Venstre fodrer hunden med sin egen hale

Foto: Jens Wognsen

Kasper Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune:- Jeg jubler ikke over udspillet. Det er ikke sådan, at der bliver givet penge til ekstra velfærd. Pengene dækker blot den demografiske udvikling og til at bibeholde den velfærd, vi har i dag. Det er en velfærd, som jeg synes, at vi ikke behøver at være alt for stolte af. - Ydelsen til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere har været faldende over en årrække, og forskellen bliver større og større i forhold til at være uden for arbejdsmarkedet. Jeg synes ikke, at vi skal bygge vores politik på, at en enkel eller to ikke vil yde til fællesskabet, men det føler jeg, at der bliver gjort her, når ydelsen ikke må sættes op.Arkivfoto: Foto: Jens Wognsen