Alle har brug for at være en del af et fællesskab, men det er langtfra alle, der er det. Tværtimod føler et stigende antal danskere sig udenfor. Derfor har Dansk Røde Kors lanceret et nyt, stort udspil, der sætter fællesskab på dagsordenen, og der er meget at vinde, mener generalsekretær Anders Ladekarl. Selv oplevede han i en tidlig alder, hvor vigtigt det er at føle, man hører til et sted.

Ensomhed: - Ja, jeg tror godt, man kan sige, at jeg var et ensomt barn.

Konklusionen kommer lidt nølende og måske i virkeligheden mest på foranledning af et spørgsmål. For her i tilbageblikket tegner der sig en opvækst, der jo var så meget andet end ensom, men jo, medgiver han så. Drengen Anders havde ikke mange venner. I hvert fald ikke i skolen.

Og en ting er sikkert. Selv her så mange år efter husker Anders Ladekarl, hvordan det var at være uden for fællesskabet. Han husker til gengæld også forløsningen og glæden, da han som en stor knægt så endelig fandt et sted at høre til.

Man må også sige, at oddsene var imod drengen, der her godt 50 år senere sidder som generalsekretær i Dansk Røde Kors. For hans mor var lærer, og hans far var skoleinspektør på den skole, han gik på, og der var meget langt mellem de børn, der havde lyst til at være sammen med ham efter skole.

- Jeg husker min folkeskoletid som ensom og udsat. En enkelt gang blev jeg ligefrem holdt op med en luftpistol, fordi nogen var utilfreds med min far, og på en måde endte jeg med at måtte tage noget af vreden over mine forældres adfærd på skolen. Jeg var skoleinspektørens søn, og det betød jo en form for isolation.

- Heldigvis fandt jeg i slutningen af min skoletid et fællesskab, da jeg blev bogopsætter på det lokale bibliotek. Her kunne jeg være mig selv. Her blev mine holdninger respekteret. Og her delte jeg en interesse med nogle andre. Det var også her, jeg for alvor forstod forskellen mellem at være alene og at høre til, og det har præget mig meget, fortæller Anders Ladekarl, der kort forinden har budt på kaffe i chefkontoret på Blegdamsvej i København med udsigt til støvregn og gråt og grønt i Fælledparken.

Vi vil gerne, men ...

Siden dengang, da en fritidstjans på et lille bibliotek i Randers-bydelen Vorup blev vejen ud af isolation, har Anders Ladekarl søgt stærke fællesskaber. Under studierne og i den række af stillinger, der har ført til den position, han sidder i i dag. Og måske er det én af forklaringerne på, hvorfor han denne eftermiddag taler så engageret og insisterende om de fællesskaber, som vi både kan mærke og ved er vigtige, men som af forskellige årsager ikke har formået at få alle med.

Tværtimod savner en tredjedel af alle danskere at være en del af et fællesskab. Tallet er stigende, og særligt blandt de unge vokser en følelse af ikke at høre til. Derfor har Dansk Røde Kors nu søsat det største politiske udspil i mange år. Med syv visioner og 29 konkrete forslag vil organisationen engagere både politikere og privatpersoner i arbejdet med at skabe en bevægelse, der sørger for, at ingen ufrivilligt står uden for et fællesskab.

- Mennesket er et socialt dyr, og vi trives bedst, når vi kan dele sorger og glæder og sejre og nederlag med andre. Undersøgelser har vist, at ensomhed er lige så farligt som rygning. Så fællesskabet har en betydning både socialt og fysisk. Når vi så samtidig kan konstatere, at der alligevel er et stigende antal danskere, der føler sig ensomme, så er der al mulig grund til at gøre noget, siger Anders Ladekarl og peger på paradokset i en ny meningsmåling, Dansk Røde Kors har fået foretaget. Her er godt ni ud af 10 enige i, at fællesskaber kan forebygge og bekæmpe ensomhed, og to tredjedele vil gerne være med til at skabe fællesskaber for andre.

- Så viljen er der jo. Alligevel er der noget, der ikke fungerer.

Også for samfundets skyld

Men der er meget at vinde, hvis vi får det til at fungere, mener Anders Ladekarl. Ikke kun for det enkelte menneske, der pludselig mærker sin egen betydning. Også for samfundet som sådan.

- Jeg tror, at mange af dem, der føler sig ensomme, måske også er dem, der bliver radikaliserede på den ene eller den anden måde. Hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet, er det også svært at føle et ansvar for det. Og jo flere, der føler sig udenfor, jo flere vil vende det samfund ryggen, som ikke kan give dem det, de har brug for. Så jeg er overbevist om, at bevægelsen mod stærkere og mere inkluderende fællesskaber også er i samfundets interesse. Vi definerer os jo som et fælles Danmark, men i disse år er den danske sjæl på spil, siger Anders Ladekarl.

Generalsekretæren medgiver, at et så omfattende, offensivt og konkret udspil fra Dansk Røde Kors hører til sjældenhederne. Den humanitære organisation arbejder først og fremmest med at gribe dem, der falder, men en så stor organisation er også forpligtet til at have store ambitioner og forsøge "at rokke lidt ved statistikkerne", som han formulerer det.

- Vi bliver flere og flere frivillige i Røde Kors, men der bliver samtidig flere og flere ensomme, så udspillet er også et forsøg på at udbrede den medmenneskelighed, der ligger så dybt i Røde Kors' dna og forebygge, at udviklingen bliver ved med at gå i den forkerte retning.

Nemmere at bidrage

Røde Kors vil altså have gjort medmenneskeligheden til en folkesag, og det betyder ifølge Anders Ladekarl, at alle skal overveje, hvordan de kan bidrage til fællesskabet.

- Vi erkender, at alle er pressede på tid og på de nære relationer, så derfor handler det også om at sørge for, at det bliver så nemt som muligt at bidrage. I dag er der typisk en forventning om, at man forpligter sig én gang om ugen eller i hvert fald et par gange om måneden, og det er meget for mange. Men 10 timer om året vil også gøre en forskel, og det skal vi blive bedre til at gøre plads til.

- Vi skal også finde nye måder, vi kan finde hinanden på, for det hele behøver ikke at være i det organiserede foreningsliv, siger Anders Ladekarl og pointerer, at fællesskab i virkeligheden er et langt mere centralt begreb end frivillighed. For i det ligger også en helt ny, men vigtig måde at se på sig selv og sine medmennesker på. I stedet for den traditionelle rollefordeling, hvor nogle skal hjælpe, og andre skal hjælpes, skal vi begynde at se på hinanden som nogle, der alle har noget at bidrage med.

- Det har vi for eksempel lært i Røde Kors på den lidt fladpandede måde. Når vi før i tiden lavede store arrangementer med god musik og underholdning og inviterede ensomme mennesker til at komme, kom der nul, for hvem har lyst til at få sat sådan et prædikat på? Et andet eksempel er den far, der bestemt ikke havde lyst til at sende sine børn af sted på en sommerlejr for udsatte børn. "For vi kan godt klare os", som han sagde.

- Men da vi bad ham træde til som fodboldtræner på den samme lejr, var det noget helt andet. Det handler om at finde ressourcer hos alle, og derfor taler vi ikke om frivillighed, men om fællesskaber i alle mulige former.

Når man giver, så får man

Når man spørger Anders Ladekarl, hvor han i dag selv finder sine vigtigste fællesskaber, falder svaret prompte: Røde Kors og familien.

- Når jeg kommer ud blandt de frivillige i landet, er der er helt særlig og stærk fællesskabsfølelse, fordi man her er sammen med nogle mennesker, som uden at få betaling for det gør noget for dem selv og for andre. Det er som at blive suget ind i fællesskabet, siger Anders Ladekarl, der har oplevet det samme igen og igen under sine mange rejser rundt til verdens brændpunkter.

- Når man står i Duma i Syrien og møder 50 frivillige, føler man sig som en del af samme fællesskab på tværs af nationaliteter. Det er en ubeskrivelig følelse af et værdifællesskab, som jeg har svært ved helt at forstå og forklare, men som vel handler om, at vi alle brænder for de principper, som Røde Kors er funderet på, og brænder så stærkt, at vi kan mærke det helt ind i hjertet, lyder det fra manden, der er kendt for sit enorme engagement i det humanitære arbejde, der har det med at sluge mange af hans vågne timer.

Det stjæler til gengæld tiden fra andre ting, for familien med de to voksne børn, en søn på 11 år og en hustru skal også plejes.

- Når det handler om at lave kaffe nede i tennisklubben eller sørge for fælleskørsel til svømning, er det sjældent mig, der gør det, og jeg kan da godt være træt af, at jeg ikke har tid til på det mere personlige plan at bidrage til fællesskabet. For mit lille trygge fællesskab i Gentofte kunne givet have godt af at være med til at organisere noget i det lidt større fællesskab.

- I stedet for at tage sydpå i sommerferien, kunne vi måske bruge en uge sammen med nogle andre og bidrage med overskud. Jeg ved jo, at det med at gøre noget for andre kommer dobbelt tilbage, og det er noget, jeg håber, at vi også kommer til at tale meget mere om i forbindelse med dette udspil; at når vi giver, så får vi, og at stærke fællesskaber giver livsværdi og velvære til alle.