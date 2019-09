Rod i hankøn og hunkøn

Årh nej, så blev det igen en af de uger, hvor man har lyst til at slå sig selv blidt i panden med flad hånd og spørge; hvad hulen har de gang på Københavns Universitet?

Underviserne på instituttet for Kunst- og Kulturvidenskab har i fuld alvor fået en henstilling fra ledelsen om at undgå, at sige "han" og "hun" og opfordres i det hele taget til at bruge kønsneutrale ord om de studerende. Altså ikke noget med at komme ind i klassen og sige "Halløj drenge og piger, så sætter vi os lige ned". Nej, for tænk nu hvis der er én blandt de studerende, der ikke kan identificere sig med den slags snærende begreber, men forholder sig til en ikke-binær kønsforståelse.

Ja, og hvad så kunne man tænke. Hvis man har en særlig kønsforståelse, som ikke lige falder ind under "han" eller "hun", så kan man vel passende selv sige til. Men at et helt institut opfinder et vrøvlesprog, hvor man sorterer almindelige begreber ud for at tilpasse nogle få trans-studerende virker mildt sagt mærkeligt - for ikke at sige fjollet.

Men ikke nok med det. Underviserne bliver også opfordret til, at de ved studiestart finder ud af, om de studerede vil kaldes det navn, som de er indskrevet på universitet med. Det kunne jo være, at de har fået et navn, som de ikke længere identificerer sig med.

Altså helt ærligt. Hvor god tid har de på det universitet? Åbenbart tid nok til at spørge alle, om de vil hedde det, de hedder - eller om man måske i mellemtiden har fået mere lyst til at hedde Bosse eller Batman.

Også her kunne den studerende vel passende selv sige til, hvis det skulle være tilfældet.

For selvfølgelig skal studerende - og mennesker i det hele taget - behandles med respekt, uanset hvilken kønsforståelse de har. Men det får et skær af hysteri og sygelig optagethed af den kønslige orientering, hvis det pludselig skal være mest hensynsfuldt at udradere ordene "han" og "hun" fra vores sprog.

Problemet er, at den slags krænkelsesparathed har det med at vende ondt tilbage. Det gavnede for eksempel ikke integrationen, at en lærer på Copenhagen Buusiness School følte sig krænket over, at der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige" til morgensangen, fordi hun tilfældigvis selv havde mørkt år.

Og det gavner heller ikke forståelsen for forskellige måder at opfatte sit eget køn på, at debatten bliver parodisk og ender i det rene fjolleri. Tværtimod risikerer man at sætte det, som seksuelle minoriteter har kæmpet for i generationer, over styr; nemlig respekten for mennesker i alle afskygninger.