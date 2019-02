Rigsrevisionen advarer om, at staten i årevis ikke opkræver gæld hos folk

Danskere kan gå flere år uden at blive opkrævet gæld eller få rykkere fra skattemyndighederne på grund af sammenbrud i inddrivelsen. Rigsrevisionen advarer om, at borgerne ikke oplever nogen konsekvens af at skylde penge til det offentlige og kan lade være med at betale gælden. Ifølge skatteministeren opkræves gælden senere.