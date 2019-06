På kant: I sidste uge skrev jeg bekymret om FN's 17 verdensmål. Dvs. jeg er ikke bekymret for målene i sig selv. De er glimrende hensigtserklæringer om at bekæmpe sult, afskaffe fattigdom etc. Hvem kan have noget imod det?

Min bekymring er, at den kommende undervisningsminister vil gøre et nummer ud af verdensmålene. Måske gøre dem til selve omdrejningspunktet for undervisningen i folkeskolen og gymnasiet.

Mens vi i skrivende stund stadig venter på en ny undervisningsminister, kan jeg konstatere, at børne- og ungdomsuddannelserne er blevet overhalet indenom af et af landets universiteter: Syddansk Universitet (SDU) "går all in på FN's 17 verdensmål", stod der i aviserne forleden dag.

Det havde jeg alligevel ikke fantasi til at forestille mig.

Jeg troede, at universitetet var stedet, hvor den frie tanke herskede. Men bestyrelsesformanden for SDU udtaler: "Alt på universitetet skal være gennemsyret af tanken om, hvordan den flugter med de 17 verdensmål. Og hvis ikke den gør, må sagen gentænkes, så den kommer til det." Når jeg læser den slags totalitær tale, bliver jeg for alvor bekymret.

Mon det går ligeså galt, som da Aarhus Universitet (AU) for nogle år siden var godt i gang med at destruere sig selv gennem en såkaldt Faglig Udviklingsproces, forkortet FUP(!)? Det var i praksis en slags managementrevolution fra oven, der skabte en masse pseudoarbejde. På AU slikker man stadig sårene efter den fejlslagne satsning. Revolutioner fra oven kommer der sjældent noget godt ud af.