Politiet har rejst sigtelser i sagen om overtrædelse af EU's forbud mod at sælge brændstof til brug i Syrien. Dan-Bunkering risikerer bøder og op til fire års fængsel. Et andet selskab og to enkeltpersoner risikerer også bøder og fængsel.

De er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 110 c stk. 3, som kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder - og i særlig skærpende tilfælde op til fire års fængsel.

Men i et retsdokument, som avisen Danmark har fået aktindsigt i, står der, at såvel Dan-Bunkering som det andet selskab og de to enkeltpersoner blev sigtet af SØIK den 6. august 2019. Sigtelsen lyder på overtrædelse af EU-forordningen ved "at have solgt og leveret jetbrændstof til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien". Det er ifølge sigtelsen sket i perioden 2015-2017.

Hidtil har Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som bagmandspolitiet, nægtet at oplyse, om der er rejst sigtelser i Dan-Bunkering-sagen, hvor der er mistanke om leverancer af brændstof, som er blevet brugt af russiske kampfly under borgerkrigen i Syrien.

DR bragte i slutningen af april nyheden om, at Dan-Bunkering fra Middelfart var involveret i handel med mindst 30.000 ton jetbrændstof til borgerkrigen i Syrien. Brændstoffet blev ifølge russiske myndigheder brugt i russiske kampfly til støtte for den syriske præsident Bashar al-Assad.Ifølge DR fortsatte leverancerne af brændstof til russiske selskaber i 2017, efter Erhvervsstyrelsen i december 2016 bad Dan-Bunkering redegøre for sagen. Styrelsen meldte sagen til politiet. Udenrigsministeriet tog allerede i efteråret 2016 kontakt til SØIK, efter ministeriet fra amerikanske myndigheder fik besked om en mulig overtrædelse af EU-sanktionerne. I februar 2017 fik Fyns Politi sagen, fordi Dan-Bunkering har hovedsæde i Middelfart. Fyns Politi ville året efter have SØIK til at overtage. Det skete ikke. Først efter massiv kritik fra justitsminister Nick Hækkerup (S) over det langstrakte forløb tog SØIK over i juli 2019. Forleden kom det frem i den tredje redegørelse fra Rigsadvokaten, at omfanget af Dan-Bunkering-sagen kan være på 423 millioner kroner. Det viser underretninger fra selskabets bank, Danske Bank, til SØIK og Erhvervsstyrelsen. De 423 millioner kroner er overført fra russiske selskaber, som ifølge det russiske udenrigsministerium har leveret brændstof til luftstyrker i Syrien.

Navneforbud

Avisen Danmark kan ikke bringe navnet på det andet sigtede selskab og de sigtede personer. For tirsdag formiddag klokken 10 besluttede en dommer ved Retten i Odense, at de pågældende skal være beskyttet af et navneforbud.

I kendelsen vurderer dommeren, at navneforbuddet er nødvendigt for at beskytte mod væsentlige økonomiske konsekvenser og unødvendig krænkelse under en kompliceret efterforskning, som forventes at blive langvarig.

På den anden side har sagen ifølge dommeren samfundsmæssig betydning og berettiget offentlig interesse, men hensynet til de sigtede har vejet højere. Anklagemyndigheden var på grund af den samfundsmæssige betydning imod navneforbuddet, som ifølge anklageren også ville kaste mistanke over andre.

Kendelsen om navneforbud kom skriftligt uden et retsmøde. Der har dog torsdag for lukkede døre været afholdt et retsmøde, som ved "en beklagelig fejl" ikke har fremgået af de retslister, som journalister har adgang til. Det oplyser dommeren skriftligt.

Ifølge retsplejeloven har tilstedeværende journalister ellers ret til at udtale sig, før der træffes kendelse om navneforbud eller dørlukning. Det har ikke været muligt i denne sag. Avisen Danmark og Jysk Fynske Medier vil af samme grund indbringe kendelsen om navneforbud for landsretten for at få det ophævet.

I starten af juni forsøgte Dan-Bunkering og selskabets ejer Torben Østergaard-Nielsen at få forbud mod at nævne deres navne offentligt i forbindelse med sagen. Det afviste Retten i Odense, hvor dommeren henviste til, at der allerede havde været massiv omtale af sagen i medierne, ligesom Torben Østergaard Nielsen selv deltog i et interview med avisen Danmark.

Dan-Bunkering har hele tiden fastholdt, at selskabet ikke har handlet i strid med de gældende sanktioner. Det har tirsdag aften ikke været muligt at få en kommentar fra Torben Østergaard-Nielsen.