Rema1000 går i front med klimaløsning på CO2-forbrug

Dagligvarebutikken Rema1000 er blevet bannerfører blandt supermarkeder i at mindske CO2-forbruget hos sine lastbiler. Et køleanlæg i lastbilerne genbruger CO2 til at køle varerne ned under transporten og vil spare tusindvis af liter diesel om året. Nu fordobler discountkæden sin kapacitet med nyt anlæg.

Der skal bruges mindre diesel i transportsektoren, og derfor udvider supermarkedskæden Rema1000 nu sin kapacitet til at reducere brændstofsforbruget hos lastbilerne yderligere. En nyt CO2-anlæg hos Rema 1000's fødevarelager i Vejle bliver onsdag indviet til at supplere det eksisterende anlæg hos hovedlageret i Horsens, og det vil give en besparelse af diesel på omkring 570.000 liter på årsbasis. Det er den norske koncern Reitan, som driver Rema1000, og transportchef hos Reitan Distribution, Preben Lyng, er begejstret for, at virksomheden har fået indført det nye køleanlæg i lastbilerne. - Rema1000 har en holdning om, hvordan vi begærer os med miljøet, og jeg er stolt af at være i en virksomhed, som ikke kun snakker om at vil reducere CO2-forbruget, men som også gøre noget ved det, siger han. Omregnet i CO2 vil det mindre dieselforbrug til lastbilerne ifølge Rema1000 give en reduktion på 1.500 tons. Det svarer til omkring 450 personbilers CO2-udledning, der kører 20.000 kilometer om året. - For hver liter dieselolie, man brænder af, danner man 2,7 kg CO2, så det giver en besparelse, siger Preben Lyng. Den nye køleteknik giver også andre fordele, forklarer han. - Foruden at anlægget er stort set CO2-neutralt, så er der også fordele med, at det er mere støjsvagt at køre med, samt at det er med til at øge fødevaresikkerheden under nedkøling med en bedre temperaturkontrol, siger han.

Reducering af CO2-forbrug Rema1000 har som den første supermarkedskæde i Danmark valgt at gå fuldt ud med at reducere CO2-forbruget på nedkøling af varer under transport.I 109 af kædens 113 lastbiler er der etableret CO2-anlæg med cryoteknologi, som reducerer dieselforbruget med 570.000 liter om året, svarende til 1.500 tons.



Det er det amerikanske firma Thermo King, der står bag cryoteknologien. Sammen med det norske energiselskab Yara og den danske serviceleverandør KH OneStop leverer de udstyr og CO2 til de danske anlæg hos Rema1000 i Horsens og det nyetablerede lager i Vejle.



Rema1000 har i dag 334 butikker rundt i landet med godt 12.500 ansatte, og det er det norske selskab Reitan, som ejer discountkæden. På det danske dagligvaremarked står Rema1000 for en andel på omkring 15 procent.

Langsigtet investering Teknikken bag anlægget hedder cryoteknologi og består i, at Rema 1000's lastbiler har fået installeret et nedkølingssystem med en trykbeholder med CO2. Når kuldioxid bliver sendt igennem anlægget, bliver den omdannet til tøris og køler madvarerne ned, hvilket reducerer dieselforbruget. Lastbilerne skal jævnligt tanke CO2 op, og anlægget i Horsens og det nye i Vejle består af en CO2-tank, som genbruger CO2 fra produktion af kunstgødning, hvilket er næsten 100 procent klimaneutral. Rema1000 indførte i 2012 sine første køleanlæg i flere lastbiler og er blevet udvidet igennem årene til 109 af supermarkedets 113 lastbiler. For koncernen har det økonomisk været en langsigtet investering, forklarer Preben Lyng. - Det er stort set omkostningsneutralt. Det er en større udgift at indføre her og nu, men fordelene har været det værd, og på langt sigt skulle det gerne betyde, at vi får en god investering ud af det, siger han.