Rekorden er slået - men hvornår kommer det folketingsvalg?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har allerede sat rekord ved at have trukket valgudskrivelsen så langt, at denne valgperiode har været den længste nogensinde. Men hvor længe kan han egentlig trække den?

1 Der er faktisk ingen regler for, hvornår valget skal udskrives

Alt hvad vi ved med sikkerhed er, at valget skal holdes senest 17. juni, for da er der gået fire år siden sidste valg. Ellers vil det være brud mod grundlovens paragraf 32.

Sædvanen er, at et valg bliver udskrevet tre uger for afholdelse, men det er netop en sædvane - og ikke en regel. Der er nemlig slet ikke nogen regel for, hvornår et valg skal annonceres. Og al sædvane er allerede sat ud af kraft, fordi ingen statsminister nogensinde har ventet så længe som Løkke på et udskrive valget - og her regner vi siden 1953, da en grundlovsændring gav os det folketing, som vi kender i dag. Før havde vi et tokammersystem med både et folketing og et landsting.

2 Jamen, hvad skal vi dog så holde os til? Mens grundloven blot regulerer, at der højst må være fire år mellem to folketingsvalg, er der lidt mere at kommer efter i folketingsvalgsloven. Heller ikke den har dog direkte regler om, hvonår valg skal være udskrevet. Den har til gengæld nogle andre frister, som skal overholdes: For eksempel at man skal kunne brevstemme 21 dage før valgets afholdelse - dog ikke ikke før valget er udskrevet, så det hjælper os heller ikke. Den tidligste deadline, der skal overholdes, er 15 dage før valget, når nye partier senest skal have givet Indenrigsministeriet besked om, at de stiller op. 12 dage før valget, skal vælgere, som på grund af sygdom eller lignende ikke kan komme til valgstedet, søge om at få lov til at brevstemme hjemmefra. 11 dage før valget skal kandidater senestmeddele, at de gerne vil på stemmesedlen 10 dage før valget skal myndighederne godkende kandidater. 10 dage før valget skal økonomi- og indenrigsministeren bekendtgøre valgtidspunktet i landets dagblade.