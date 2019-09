Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Et af initiativerne er at hæve prisen på en pakke cigaretter fra cirka 40 kroner i dag til cirka 50 kroner. Det skal ske ad to omgange.

- Der er 40 unge, der begynder at ryge hver eneste dag i Danmark, og det er alarmerende, for de risikerer at dø af det, hvis de fortsætter. Der er 13.000 danskere, der dør af rygning på årlig basis, siger Magnus Heunicke.

Der er god grund til at sætte hårdt ind, for mens rygning generelt er faldende i Danmark, går det stik modsat blandt de yngste, og der er hver dag nye børn, der springer ud som rygere:

- Vores handleplan er det største skridt, der er taget i den nyere danmarkshistorie, for at forhindre børn og unge i at begynde at ryge, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Priserne for de enkelte lande er ikke direkte sammenlignelige. I nogle lande er prisen en gennemsnitlig pris for 20 cigaretter. I andre er det prisen på en pakke Marlboro:Danmark: 40 kroner (45 fra 2020 og 50 fra 2021 ifølge regeringens forslag) Sverige: 43 kroner Finland: 50 kroner Frankrig: 58 kroner Irland: 85 kroner Norge: 89 kroner New Zealand: 122 kroner Australien: 139 kroner Kilde: Kræftens Bekæmpelse

- Hvad er succeskriteriet for, at I har rammer rigtigt med den prisstigning og de øvrige initiativer?

- Vi kan jo ikke have forskellige priser i Danmark. For unge mennesker er det mange penge, så vi tror på, det er det rigtige niveau, siger Magnus Heunicke.

- En stigning på 10 kroner er altså mærkbart, når det handler om børn og unge. Desuden har vi et ansvar for de allersvageste i samfundet. Rådet for Socialt Udsatte er meget bekymret for, at de mennesker, som har problemer, ikke kan holde op med at ryge, og at man risikerer at slå bunden ud af deres pensioner, hvis man blindt sætter tobakpriserne op.

Prisstigningen på en flad tier slap ud i sidste uge, og da var Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen enige om, at der skal en betydeligt større stigning til, hvis det for alvor skal batte. Sundhedsministeren forsvarer sin lidt mindre stigning i prisen:

En pakke cigaretter skal altså efter regeringens plan stige med fem kroner næste år, og yderligere en femmer året efter. Det er altså først i 2021, der skal 50 kroner på disken for at få en pakke smøger med hjem.

- Det kommer til at gælde over det hele, men vi taler jo ikke om, at de skal til at bygge forretningen helt om, så det bliver for dyrt, siger Magnus Heunicke, der også vi indføre mere kontrol.

Flere af de store detailhandelskæder har allerede skjult eller planlægger at skjule røgvarerne for kunderne, mens de små kiosker og nærbutikker har afvist tanken. De slipper dog ikke for at gemme smøgerne væk, hvis regeringen får sin vilje:

- Vi foreslår også, at cigaretpakkerne skal skjules i butikkerne, så de ikke frister de unge. Nogle i detailhandlen er gået i forvejen, og har haft markant succes med det. Netto har oplyst, at deres salg er faldet markant, og at det primært er de unge, der ikke køber cigaretter, siger sundhedsministeren.

Heunicke peger på, at handleplanens lange række af andre initiativer går direkte mod at gøre det mindre attraktivt for unge at ryge.

Kontrol og bøder

- Der er meget få, der bliver straffet for at sælge cigaretter til unge under 18, så der skal gøres noget, for de unge ryger i stor stil. Det er forbudt at sælge tobak til unge under 18 år, men det sker jo alligevel, har det vist sig, når medier har testet det med mystery shopping (en mystery shopper giver sig ud for at være en almindelig kunde, men er der i virkeligheden for for eksempel at tjekke, om personalet handler efter loven, red.).

- Der skal strammes op på kontrollen med det her, så vi vil selv indføre mystery shopping, og vi foreslår også, at bøderne for salg af cigaretter til mindreårige forhøjes markant.

- Hvad er det for en instans, der skal rende rundt og prøve at købe cigaretter uden at give sig til kende?

- Det er jo et nyt tiltag, men det er noget Sikkerhedsstyrelsen står for i dag, men vi må vende med de andre partier, hvordan det præcist skal gøres.