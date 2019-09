Regeringen: Der kommer flere politibetjente på finansloven

Tre meninger om flere betjente og politiforlig på pause

Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale: - Vi vil langt hellere ryddet op i politiets opgaver, inden vi begynder at uddanne flere betjente. Man kunne f.eks. sløjfe grænsekontrollen i dag og dermed have flere betjente til at opklare kriminalitet i morgen. Så kan vi se på behovet for at uddanne flere betjente bagefter. Men vi udelukker ikke noget og vil afvente det samlede finanslovsforslag, så vi kan se de samlede prioriteringer, før vi melder noget ud. Med hensyn til at udskyde et nyt politiforlig til næste år, er det ganske fornuftigt. Det har vist sig, at problemerne i f.eks. anklagemyndigheden er langt mere omfattende, end vi havde regnet med. Det øger behovet for en stærk aftale, som skal bruge den fornødne tid til.



Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører for SF: - Det giver mening at uddanne flere betjente. Jeg vil bare appellere til, at man også husker Kriminalforsorgen og domstolene, fordi flere betjente vil give mere travlhed i den del af systemet. Men jeg forstår også, at det handler om at lukke huller her og nu. Og så vil jeg også gerne diskutere grænsekontrollen og om den giver mening i den nuværende situation. Regeringen er ung, og det kræver et godt vidensgrundlag at lægge en ny retning for politiet, så jeg forstår godt behovet for at vente med at lave politiforlig, men det er ærgerligt, at vi ikke kan diskutere det allerede nu. Det betyder i hvert fald et år mere, hvor systemet vil være presset.



Inger Støjbjerg, retsordfører for Venstre: - Nick Hækkerup forsøger at skille tingene ad ved at komme med lidt lappeløsninger og lidt plaster på såret i finansloven og så til gengæld udskyde et nyt politiforlig, som der virkelig er brug for, til næste år. Det er meget uambitiøst på politiets vegne, og det er vi i Venstre meget skeptiske overfor. Det er jo selvsagt, at der skal uddannes flere betjente, men vi bliver altså også nødt til at sætte os ned og kigge på hvilke udfordringer, politiet står overfor. Det kan man ikke bare udskyde.