Redaktørens røde stol: Pengejagt på kanten af loven

Selvfølgelig skal kommunerne overholde loven. Og det lyder da heller ikke rart, når kommunerne bliver så nidkære i deres kontrol af borgere på overførselsindkomst, at de begynder at gennemgå kontoudtog og Facebook-profiler for at finde uregelmæssigheder,

I denne uge kunne avisen Danmark for eksempel fortælle om 27-årige Kevin Juhl Pedersen, der har været sygemeldt i to år på grund af piskesmæld efter en trafikulykke, og som har oplevet Billund Kommune stille spørgsmål ved alt fra sit forbrug af Netflix til sin evne til at deltage i kulturelle begivenheder, når han jo var for syg til at gå på arbejde.

Det føles som ubehagelig mistænkeliggørelse. Oven i købet på kanten af loven, hvis man skal tro tænketanken Justicias seneste rapport, der afslører, at flere af landets kommuner overskrider grænsen for, hvor langt de må gå i kontrollen af medborgere, der modtager kommunale ydelser.

På den anden side er der virkelig penge at komme efter til de slunkne kommunekasser. Sidste år lykkedes det for eksempel en kontrolgruppe at forhindre socialt snyd for 14 millioner kroner - alene i Kolding.

På landsplan er det milliarder, det handler om. Det seneste opgørelse fra it-virksomheden KMD anslår, at det på årsplan handler om 5-12 milliarder kroner, der lander i lommerne på folk, der ikke er berettiget til det.

Det kan for eksempel være en borger, som snyder sig til at få udbetalt kontanthjælp, mens vedkommende tjener penge ved siden af. Det kan være en der får sygedagpenge, selv om vedkommende ikke er syg. En anden hyppigt brugt metode er forældre, der lader sig proforma-skille, for at den ene forælder kan få op til 100.000 kroner ekstra fra kommunen om året, mens forældrene i virkeligheden stadig bor sammen.

Altsammen noget, der tager penge fra de mennesker, der både har behov for hjælp og berettiget krav på den.

Derfor er det umuligt at slippe uden om kontrol, hvis man havner i den situation, at man bliver afhængig af offentlig forsørgelse. Kommunerne skal selvfølgelig have snor i, om de sender vores skattekroner de rigtige steder hen.

Men de skal ikke bevæge sig ud på kanten af lovgivningen i rollen som selvbestaltede privatdetektiver, der af egen drift går på opdagelse i borgernes personlige liv. Her ville det klæde kommunerne, at de stiller samme krav til sig selv som til de mennesker, der modtager offentlig forsørgelse: Nemlig at reglerne skal være klare - og de skal overholdes.