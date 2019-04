Redaktøren i den røde stol: Til forsvar for et skvadderhoved

Det er fristende helt at forbigå Rasmus Paludan og hans provokationer. På sin hjemmeside præsenterer han sig selv som "Frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter og danernes lys" - det burde give den første mistanke om, at et eller andet ikke er helt, som det skal være.

Men i denne uge lykkedes det den stort set ukendte forsvarsadvokat og leder af det såkaldte parti Stram Kurs at mase sig frem til de fleste avisers ledere.

I Fyens Stiftstidende blev Paludan for eksempel kaldt "et skvadderhoved". Det samme blev de voldsmænd og brandstiftere, der stod bag sidste weekends uroligheder på Nørrebro og dermed gav Rasmus Paludan al den opmærksomhed, han kunne drømme om.

Men som i de fleste andre ledere i løbet af ugen var der ingen slinger i opbakningen til Paludans ret til at bruge sin ytringsfrihed. I Politiken nåede lederskribenten frem til en lignende pointe:

"Rasmus Paludans afstumpede budskaber er splittelse og vrede, men han har som alle andre danskere lov til at tale. Det er prisen for demokrati og det kan ikke gradbøjes", konstaterede Politiken, mens Berlingske Tidende skrev:

"Vi må forsvare demokratiet både mod dets voldelige modstandere og mod fristelsen til at give efter for volden".

I Ekstra Bladet blev hele ansvaret for balladen placeret hos uromagerne på Nørrebro: "Alle må finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Også muslimer. Og endda selv om nogle kaster med Koranen, smører den ind i svinefedt eller brænder den af på en Weber-grill. Uromagerene på Blågårds Plads har ikke fattet det. Og derfor er det dem, der er problemet. Som i hele problemet. Og deres stupide indsats for at forære Rasmus Paludan alt, hvad han drømmer om, og afstedkomme denne tekst, der ender som et forsvar for ham, siger alt om, hvor lidt af Danmark de har forstået", skrev Mads Kastrup i Ekstra Bladet.

Kun Kristeligt Dagblad mente, at "ytringsfriheden har grænser, og det bør den have". Ellers var der bred enighed om, at uanset om Paludan er "danernes lys" eller "et skvadderhoved", så skal han ikke stoppes. Det skal de voldelige elementer til gengæld. Eller som Martin Krasnik skriver i Weekendavisen:

"Det provokerende var altså ikke så meget Paludans falbelader som myndighedernes forsøg på at forsvare grundloven fysisk på Nørrebro. De to afgørende grundsøjler i den demokratiske retsstat blev angrebet: demokratiets ytringsfrihed og retsstatens voldsmonopol. Det skal hverken ignoreres eller bortforklares. Tværtimod".