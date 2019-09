Redaktøren i den røde stol: Smadremanden er ikke over stregen

Det kommer måske som en overraskelse. Men der var faktisk andre nyheder i løbet af ugen end den om, at Lars Løkke har det lidt svært i toppen af Venstre. Uden sammenligning i øvrigt kom Smadremanden også under beskydning i denne uge, mens han i øjeblikket turnerer i Jylland og på Fyn.

I reklamerne for Zirkus Nemo bruger Sørens Østergaards brovtne figur fra Otterup eksempelvis vendingerne: "Det er Bentleyer og bøsse-homoer hele lortet mand. Lille lorteby - Gentofte, homostaden i København mand. Du ved, sådan nogle homo-mænd. I stedet for sådan en lille bøsse-homo-auto-camper mand".

Og det er det så ikke alle, der kan se det sjove i.

En af dem der mener, at Smadremanden, går over stregen, er Lars Henriksen, der blandt andet er forperson for Copenhagen Pride.

Han skriver sådan her på sin Facebook-profil:

"Når fodboldfans råber homofobisk nedladende på stadion, er der enighed om, at det ikke er i orden! Når ungerne i skolegården bruger ord som bøsse, svans eller homo som udtryk for ting, de synes er dårlige, skrider vi ind. Hvad er reaktionen når en midaldrende, cis-hetero komiker anvender minoriteter som genstand for sin satire og gør os til centrum for sin såkaldte komik? Jeg protesterer! Jeg synes, det er krænkende! Jeg beder om, at det ophører! Jeg vil ærligt talt ikke finde mig i at blive latterliggjort og nej! Det er ikke, fordi jeg er tyndhudet, krænkelsesparat eller ikke forstår joken! Jeg synes bare overhovedet ikke, at det er morsomt!".

Om det er morsomt eller ej, kan man jo gøre op med sig selv. Bent Falbert - Ekstra Bladets tidligere chefredaktør - synes i hvert fald, at det er en sjov karikatur på en fordomsfuld mandetype og skriver i sin klumme: "Må vi lige have lov til - tak - fortsat at gøre grin med hvem som helst uden at spørge seksuelle afvigere om tilladelse.

Jim Lyngvild - vikingefotograf, forfatter, homoseksuel, designer og alt muligt andet - er nervøs for, at nogle bøsser er ved at sætte noget vigtigt over styr: "Jeg er bange for, at der er en hel del homoseksuelle mænd, for hvem, deres eneste spændende identitet ligger i deres seksualitet ... og de er lige nu ved at ødelægge det som en hel generation før dem har KÆMPET for ... accepten", skriver han på sin Facebook-profil.

Man kan også stemme om, hvorvidt smadremanden er gået over stregen. I Ekstra Bladets læserafsteming siger otte procent, at det er han. 92 procent siger, at det er han ikke. Samme afstemning har man lavet på LGBT's (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) kultur- og nyhedssite, XQ28. Her blev resultatet, at 80 procent holder med Smadremanden.

Der er med andre ord stort flertal for, at der er plads til en Smadremand i dansk humor. Nu skal vi så bare have afklaret, om der er plads til Lars Løkke i toppen af Venstre.