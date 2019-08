Redaktøren i den røde stol: Politik i Højskolesangbogen

Så er der optræk til ballade i fællessangen igen. Det sker som regel, når sangene i Højskolesangbogen skal revideres. Da den nuværende udgave af Højskolesangbogen kom på gaden i 2006, var der for eksempel kritik af, at der ikke var plads til grandprix-vinderen "Smuk som et stjerneskud". Den hører til under "lystige viser", mente udvalget, der bestemmer, hvilke sange der kommer med.

"Højskolesangbogen er ikke til for folket, men for en flok forstenede havenisser, der tilsyneladende ikke er kommet sig over nationalromantik, naturlyricisme og old school kristendom" skrev forfatteren Klaus Lynggaard dengang i Information og efterlyste nyere sangtekster, som folk rent faktisk kender, af kunstnere som Steffen Brandt, Anne Linnet og Peter Sommer.

Nu er vi så i mellemtiden nået frem til planlægningen af den 20. udgave. Med i opløbet om at blive optaget blandt de 600 sange, der normalt er i sangbogen, er Isam B's sang "Ramadan i København", og det gav i denne uge voldsom debat.

Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, var nærmest per automatik imod og opfordrede sangbogsudvalget til at "tænke sig godt om" og ikke bare være "politisk korrekt".

"Normalt er det sådan, at når højskolesangbogen skal revideres, kigger man på de populære sange. Dem, som danskerne har valgt at synge. Her vender man det hele på hovedet. Det her er en ny sang, som ingen kender og ingen har hørt," sagde Ahrendtsen til TV 2.

Liberal Alliances Henrik Dahl var også stærkt imod, at islam skulle rodes ind i den gamle danske sangbog fra 1894:

"Det er et udtryk for højskolernes komiske selvforståelse, en form for ideologisk markering af nogle multi-kulti-synspunkter, som i virkeligheden peger på, at højskolebevægelsen ikke tager sig selv alvorligt", sagde han til Berlingske.

Det er sangbogsudvalgets formand sjovt nok uenig i.

"Isam B's sang er ingen tiljubling af hverken islam eller ramadanen. Den beskriver på en meget poetisk måde et skue, man kan iagttage nogle steder blandt andet på Nørrebro, hvor folk er tidligt oppe, fordi de skal sørge for at spise og drikke, inden solen står op. Det kunne lige så godt være en beskrivelse af jul i Pærekøbing," sagde Jørgen Carlsen uden at det var i nærheden af at få bølgerne i debatten til at lægge sig på de sociale medier.

Om Højskolesangbogen skal afspejle den danske kulturarv eller den samtid, vi lever i, er åbenbart et sprængfarligt emne. På den anden side kan man jo glæde sig over, at den gamle sangbog stadig er værd at diskutere - også når det handler om noget vigtigere end at give plads til en grandprix-sang.