Det ligner en rimelig harmløs fætter. En mellemting mellem et legetøj og et transportmiddel. Men det elektriske løbehjul er ikke helt så ufarligt, som det ser ud.

Efter at have været til rådighed for københavnerne i et stykke tid, kom det elektriske løbehjul i denne uge til Aarhus. Både trafikminister Ole Birk Olesen og rådmand Bünyamin Simsek har været ude at prøvekøre dem. 150 løbehjul bliver stillet op rundt omkring i 62 udlejningsstationer, hvorfra man kan leje dem med et tryk på en app.

Nyheden om el-løbehjulenes indtog i Jylland kom samme uge, som Berlingske Tidende kunne fortælle historien om en absurd dødsulykke, hvor et elløbehjul og et gangstativ stødte sammen.

Ulykken skete på hovedstrøget i Esplugues, en forstad til Barcelona. En af gadens faste skikkelser var 93-årige Berta, der var så ferm til at bruge sit gangstativ, at hun havde fået tilnavnet "roadrunner" af de lokale beboere. Men netop denne dag var den gamle dame ikke hurtig nok. Hun blev torpederet af et elektrisk løbehjul, da hun forsøgte at krydse promenaden. Det skete med et brag, der ikke bare dræbte den 93-årige dame, men som også gav genlyd i hele Spanien, som Berlingskes reporter så malende beskriver det.

Sagen er nemlig den, at Spanien i forvejen har været ramt af fire dødsulykker, hvor det var løbehjulskøreren, der omkom. Oven i det har der i 2018 været tæt på 300 alvorlige ulykker, hvor elløbehjul var involveret.

Og det er kun begyndelsen, mener lederen af forskningsfonden i det spanske forsikringsselskab Linea Direct, Francisco Valencia. Han siger:

"Hvis antallet af løbehjul fortsætter med at vokse i samme takt, ender det ifølge vores beregninger med 15-17 dødsofre i år".

Men nu kommer de elektriske løbehjul altså for fuld skrald og med 20 kilometer i timen og påtvunget lys - også i dagtimerne - ind i den danske trafik. Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet og flere andre har ellers advaret alt, hvad de kan.

Til TV2/Østjylland siger Dansk Cyklistforbunds formand, Klaus Bondam, for eksempel:

- Vi er bange for, at det vil skabe utryghed og usikkerhed og føre til ulykker, at der også kommer elløbehjul til.

Og så opfordrer han i øvrigt til, at cykelstierne fremover bliver delt op i en hurtig og en langsom bane.

Men den bekymring giver trafikminister Olesen ikke meget for.

- Vi mener ikke, at elløbehjul er mere usikre at bruge i trafikken end en cykel, sagde Ole Birk Olsen, da han prøvekørte løbehjulet i Aarhus - og understregede i øvrigt, at der gælder samme færdselsregler for løbehjul og cykler.

Problemet er så bare, at løbehjulet ikke ér en cykel. Til TV2/Lorry understreger trafikekspert Jacob Forman, at der er særlige problemer med løbehjulet. For eksempel er det forbandet svært at række hånden ud og holde balancen med én hånd på styret, når man skal dreje på et løbehjul. Oven i det betyder løbehjulskørerens opretstående stilling et højt tyngdepunkt, der sammen med de små hjul gør løbehjulet svært at styre.

Det var så det, 93-årige Berta fik at mærke i en forstad til Barcelona.