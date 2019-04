Redaktøren i den røde stol: Farvel X Factor

Farvel X Factor. Du behøver ikke at komme igen. Jeg har ellers været stor-fan og hængt på i samtlige 12 sæsoner, fordi programmet var så meget mere end det, der foregik på skærmen. Det var for eksempel et belejligt ritual og en anledning for min sammenbragte familie til at lande efter ugens fortrædeligheder og deleordninger. Det var en undskyldning for at forlænge fredagshyggen ved spisebordet med slik og rødvin i sofaen. Og det var fjernsyn, som man kunne snakke med til og have en mening om. Man blev kort sagt ved med at være i kontakt med de mennesker, man havde valgt at dele sin fredag med.

Men i år skulle vi ikke mange minutter ind i udsendelsen, før ungerne fiskede telefoner og Ipads frem og forsvandt ind i spil- og Instagram-verdenen, mens jeg selv tjekkede nyheder på computeren.

Og vi var langtfra alene. Efter år med brølende succes og op til to millioner seere på en aften, havde dette års udgave af X Factor problemer med trække én million seere. Da Sofie Linde sidste fredag sagde velkommen til semifinalen, så 958.000 seere med, og da udsendelsen nåede frem til afgørelsen og pigegruppen Echo røg ud, var der kun 832.000 seere, der hang på.

Mit bud er, at der er to forklaringer: For det første var de optrædende simpelthen ikke spændende nok. Allerede efter første udskillelsesløb kunne man se, det ville blive en ørkenvandring af udsendelser, før man var sluppet af med Dr. Rolf og Kanylerne og Frank og alle de andre søde og rare mennesker, der sikkert havde en masse at byde på. Bare ikke X Factor. Med andre ord var man fuldstændig ligeglad med, hvem der røg ud og hvem der blev.

For det andet havde dommerne ikke nok at byde på. Ingen præstation var tilsyneladende elendig nok, til at Oh Land ville kritisere den. Hendes identitet blev en slags omvendt Blachman. Ankerstjerne fandt til gengæld sin identitet i en evig territorial afpisning af sig selv i forhold til Blachman. Og Blachman selv begyndte at referere til tidligere tiders præstationer, hvor han havde sat numre op på en meget mere interessant og nyskabende måde end de nye dommere kunne.

På den måde blev dette års dommere på forunderlig vis allesammen afhængige af Thomas Blachmans tidligere bedrifter - og det var altså ikke helt nok til, at sofarækken hjemme hos mig fandt det umagen værd at følge med.

Så farvel X Factor. Det har været sjovt, men det var det ikke til sidst. Og hvis nogen alligevel skulle få lyst til at piske den segnede hest på benene igen, så giv venligst Blachman noget mere talent at arbejde med og nogle sjovere dommere at spille op imod.

For uden Blachman går det slet ikke.