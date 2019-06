Redaktøren i den røde stol: Er nåleøjet blevet for stort?

Det er, som om valget forrige onsdag bliver ved med at svie lidt. Først skulle man vænne sig til, at et parti, der vil sende 500.000 eller 700.000 mennesker ud af landet, skulle tages alvorligt. Og nu skal man så prøve at forstå, at der faktisk er 64.000 myndige og stemmeberettigede danskere, der synes, at det lyder som en rigtig god idé.

Men ikke nok med det. Dykker man længere ned i tallene - og det gjorde avisen Berlingske i denne uge - så viser det sig, at Rasmus Paludan fik tæt på 10.000 personlige stemmer. Helt præcis 9959 stemmer. Det er flere end eksempelvis Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard kunne skrabe sammen. De Radikales Zenia Stampe og Alternativets Uffe Elbæk må også se sig overhalet af Rasmus Paludan. Og selveste Venstres næstformand, Kristian Jensen, kom kun et mulehår foran med sine 10.759 personlige stemmer.

Den noget kaotiske og uoverskuelige valgkamp med 13 partier på stemmesedlen - flere end der har været i et kvart århundrede - fik i denne uge gamle politiske sværvægtere til at advare om, at det er blevet for let at blive opstillingsberettiget til Folketinget, og at alt for mange tosser var sluppet igennem i år. Det var ganske vist ikke helt sådan, Uffe Ellemann formulerede det, men han sagde:

- Jeg synes, der er nødt til at være et vist styr på det, så det ikke løber løbsk, som det gjorde denne gang.

Og det var han enig med gode folk som Bertel Haarder (V), Marianne Jelved (R), Mogens Lykketoft (S) og Holger K. Nielsen (SF) om. I fællesskab advarede de i denne uge om, at vælgererklæringer er blevet for lette at udfylde på nettet, og at man skulle overveje at fordoble kravet om vælgererklæringer fra 20.000 til 40.000 for at gøre et parti opstillingsberettiget.

Opgøret med de nuværende regler hænger formentlig også sammen med, at det i denne uge stod lysende klart, at det er en god forretning at være opstillingsberettiget - også selv om man ikke kommer ind.

Hver stemme udløser nemlig 33 kroner i partistøtte. Det betyder, at Stram Kurs, partiet Klaus Riskær Pedersen og Kristendemokraterne tilsammen kan få 25 millioner kroner af skatteyderne over de næste fire år, selv om de altså ikke kommer til at arbejde for folkestyret. Klaus Riskær kan oven i købet modtage sin del af pengene, selv om han har nedlagt sit parti.

- Det kan føre til, at nogen stiller op alene for at få pengene. Det er argument nok for at indsnævre nåleøjet, sagde Bertel Haarder som argument for, at det skal være vanskeligere for folk som Isabella Arendt (KD) og Rasmus Paludan (SK) at komme på valg.

Bertel Haarder smuttede i øvrigt selv gennem nåleøjet med 5308 personlige stemmer - eller cirka det halve af, hvad Rasmus Paludan fik og en hel del færre end Isabella Arendt, der fik 8091 stemmer.